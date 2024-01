Somente 5 dos atuais vereadores de Santa Bárbara

d’Oeste devem permanecer no partido em que foram eleitos para o atual mandato para a disputa deste ano. O NM falou com vários vereadores e agentes políticos da cidade. Dos 20 nomes que vão buscar um novo mandato- O NM contabilizou o secretário de governo Joel do Gás (PV) que deve buscar um novo mandato e também deve trocar de legenda.

Hoje se manteriam no mesmo partido Carlos Fontes (União Brasil), Kifu (PL), Arnaldo Alves (Podemos), Isac Motorista (Republicanos) e Eliel Miranda (PSD). Observadores enxergam que Isac ainda poderia sair caso o prefeito Rafael Piovezan (MDB) receba o apoio do Republicanos.

VEM A PREFEITO- Eliel é hoje único dos atuais vereadores que não vem para um novo mandato- ele garante que vem candidato a prefeito contando com a força do comando do partido na figura do secretário de Estado e ‘capo’ nacional da legenda Gilberto Kassab.

Alguns dos atuais parlamentares disseram ao NM que vão mesmo trocar de legenda e outros disseram que ainda vão aguardar os encaminhamentos das campanhas majoritárias e esperar para decidir na janela eleitoral.

Janela partidária- Entre 7 de março e 5 de abril, acontece a janela partidária, período em que vereadoras poderão trocar de partido para concorrer às eleições sem perder o mandato.

