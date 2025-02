Jovens investem em cursos de qualificação profissional em Americana

O investimento em conhecimento e na qualificação profissional pode valer muito a pena para as pessoas que estão vislumbrando uma nova oportunidade de crescimento profissional para ingressar no mercado de trabalho.

O estudante de Publicidade e estagiário Ricardo Trochmann, de 22 anos, aproveitou a oportunidade para fazer o curso de Fotografia Comercial com Celular, por meio do programa Futuro Certo, realizado pela Prefeitura de Americana.

Ricardo investe no futuro

“Amigos e profissionais da área de comunicação me indicaram o curso de fotografia realizado gratuitamente pelo programa Futuro Certo. Busquei esta oportunidade para me aperfeiçoar, aprendi muitas técnicas e já posso aplicá-las no meu trabalho. Acredito que foi um investimento para ampliar meu conhecimento e garantir boas colocações futuramente”, conta Ricardo.

Em 2024, foram 123 cursos realizados por meio do Futuro Certo, com 2.155 bolsas oferecidas. A ação é desenvolvida pelas secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Desenvolvimento Econômico.

Os cursos do programa estão disponíveis no portal do Desenvolvimento Econômico, dentro do site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

