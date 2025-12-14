Vereador enviou comunicado oficial às unidades reforçando compromisso com a segurança e importância do videomonitoramento

O vereador Juninho Dias (PSD) enviou um comunicado oficial a todas as escolas de Americana, somando mais 101 unidades entre públicas e privadas, reafirmando sua preocupação com a segurança no ambiente educacional e destacando a importância do videomonitoramento como ferramenta de prevenção, proteção e apoio na apuração de ocorrências, tanto em sala de aula quanto nos entornos das unidades.

A iniciativa ocorre em um momento de alerta nacional, diante de episódios recentes que reforçam a necessidade de ampliar mecanismos que garantam a integridade de estudantes e profissionais da educação.

A carta também ressalta que o tema do abuso sexual deve ser enfrentado diariamente com seriedade, responsabilidade e diálogo, protegendo crianças e adolescentes de riscos que não podem ser ignorados.

Juninho enfatiza que a proposta não busca apontar falhas, mas somar esforços com as escolas, famílias e instituições. Seu mandato permanece à disposição para colaborar em medidas preventivas, debates, estudos e ações que fortaleçam a segurança escolar.

“A proteção das nossas crianças não é uma pauta de momento, é um compromisso permanente. Precisamos construir, todos os dias, um ambiente onde cada criança esteja verdadeiramente amparada, e onde prevenir seja sempre mais forte do que remediar”, afirmou Juninho Dias.