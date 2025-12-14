Após vendas na Black Friday aquecida, o Natal está chegando, e continua a ser um dos períodos mais aguardados pelo varejo online, e responsável por impulsionar as vendas do último trimestre. Para se ter uma ideia dessa importância, de acordo com dados da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom), o setor deve faturar R$ 26,82 bilhões durante o período, representando um crescimento de 14,95% em relação a 2024.

Mas, junto com o aumento no volume de pedidos, crescem também os desafios especialmente para vendedores que não se preparam adequadamente para a alta demanda.

Para Rodrigo Garcia, diretor-executivo da Petina Soluções Digitais- startup especializada em gestão de vendas via marketplaces- o Natal é, ao mesmo tempo, uma “oportunidade de ouro” e um teste de maturidade para quem vende em marketplaces.

“É fundamental estar pronto para o aumento no volume de acessos, logística e atendimento eficientes, ou se corre o risco de transformar o melhor período do ano em ‘tiro no pé’. Com consumidores mais exigentes e concorrência intensa, é preciso evitar erros operacionais e estratégicos, e hoje a IA se tornou uma aliada poderosa para otimizar cada etapa da operação”, avalia.

Pensando nisso, Garcia listou os 5 erros que mais comprometem a temporada natalina nos marketplaces, e como a IA pode preveni-los:

1. Negligenciar a preparação do estoque

O cálculo incorreto da demanda ainda é um dos deslizes mais frequentes. A falta de produtos ou atrasos nas entregas não só frustram o cliente como prejudicam a reputação da loja.

“Sistemas de previsão de demanda baseados em IA analisam histórico de vendas, sazonalidade, tendências de mercado e até movimentações de concorrentes para gerar projeções muito mais precisas. A IA também identifica rupturas de estoque iminentes e sugere ajustes automáticos com fornecedores”, indica o especialista.

“Se planejar o estoque meses antes sempre foi essencial, hoje a IA permite prever picos de demanda com muito mais assertividade”, complementa Garcia.

2. Ignorar a qualidade dos anúncios

Fotos fracas, descrições incompletas e títulos genéricos reduzem a taxa de conversão e prejudicam o ranqueamento nos algoritmos dos marketplaces.

Ferramentas de IA otimizam títulos e descrições automaticamente, sugerem palavras-chave mais buscadas e até avaliam a qualidade de imagens, indicando ajustes para aumentar a atratividade.

“Os marketplaces funcionam como buscadores. Anúncios completos e atrativos agora facilmente aprimorados pela IA, aumentam significativamente a visibilidade”, destaca Garcia.

3. Falhar na comunicação e no atendimento

Mensagens genéricas, alto tempo de resposta e falta de personalização prejudicam a experiência de compra.

Chatbots inteligentes e CRMs com IA entendem dúvidas, priorizam mensagens, respondem automaticamente com contexto e personalizam a comunicação conforme o perfil do consumidor. Além disso, sistemas de IA podem prever reclamações e antecipar soluções.

“Em datas de alto volume, atender rápido faz toda a diferença. A IA mantém a proximidade com o cliente sem comprometer a eficiência”, orienta o diretor-executivo.

4. Subestimar a importância do pós-venda

Focar apenas na conversão e esquecer o acompanhamento da experiência pós-compra compromete a fidelização.

A IA automatiza mensagens de acompanhamento, identifica possíveis problemas com entregas antes que o cliente reclame e sugere ofertas personalizadas para recompra. Ela também analisa sentimentos nas avaliações para detectar padrões de insatisfação.

“O pós-venda é o berço da fidelização, e a IA permite que isso aconteça de forma escalável e inteligente”, afirma Garcia.

5. Errar nos cancelamentos de pedidos

O aumento dos cancelamentos, por fraudes, inconsistências cadastrais, falhas no pagamento ou problemas internos, prejudica indicadores de reputação e competitividade.

Ferramentas antifraude baseadas em IA validam informações do cliente em segundos. Sistemas internos inteligentes identificam falhas de estoque, atrasos na separação e outros gatilhos de cancelamento antes que o pedido seja afetado. A IA também recomenda ações preventivas para reduzir perdas.

“Cada pedido cancelado afeta o faturamento e reputação. A IA ajuda a minimizar erros internos e evita que vendas sejam perdidas à toa”, explica Garcia.

Evitar esses erros é essencial para garantir um Natal de vendas fortes e clientes satisfeitos. “Em um cenário em que cada clique conta, a atenção aos detalhes, agora potencializada pela Inteligência Artificial, é o que diferencia um carrinho abandonado de uma venda de sucesso. Quem se prepara com antecedência e usa as ferramentas certas colhe os melhores resultados”, conclui.

