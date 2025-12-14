Prefeitura fez apresentação do veículo que será utilizado no programa, com presença do prefeito Zezé Gomes

Hortolândia também cuida da população de rua. Prova disso é que a Prefeitura implanta o programa Consultório na Rua. O início da ação aconteceu com a apresentação do veículo que será utilizado no programa, nesta quinta-feira (11/12). Participaram da cerimônia o prefeito José Nazareno Zezé Gomes, a secretária adjunta de Saúde, Jennifer Bazilio, e a secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis Barros. O programa iniciará o atendimento na Casa de Passagem, na próxima terça-feira (16/12).

O objetivo é oferecer atendimento e assistência para pessoas em situação de rua. Em Hortolândia, a ação é realizada conjuntamente pelas Secretarias de Saúde e de Inclusão e Desenvolvimento Social. De acordo com o levantamento feito pela Secretaria de Inclusão, 140 pessoas estão nessa condição na cidade. O programa é uma iniciativa do Ministério da Saúde, a qual o município fez a adesão.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o programa contará com uma equipe formada por profissionais de diferentes áreas de saúde e de assistência social.

O prefeito Zezé Gomes ressalta que o programa é um passo importante na política de cuidado com a população de rua. “É um serviço que levará saúde diretamente aos moradores em situação de rua. Nossa equipe será composta por médico, enfermeiro, dentista, técnico de saúde bucal, psicólogo, assistente social e técnico de enfermagem. Profissionais que estarão nas ruas, olhando nos olhos, ouvindo, acolhendo e oferecendo dignidade. Acredito profundamente que políticas públicas precisam chegar onde as pessoas estão. E esse serviço reforça o compromisso da nossa gestão com a promoção da saúde, com a proteção social e, principalmente, com a construção de caminhos para que cada pessoa em situação de rua possa ter novas oportunidades e condições de vida mais dignas. Cuidar das pessoas é o que move o nosso trabalho. Seguimos firmes nesse propósito”, salienta o prefeito.

“Por meio do programa, a Prefeitura busca maior aproximação com pessoas em situação de rua. Para isso, é necessário criar vínculos para facilitar a aproximação. A equipe do programa vai atender as necessidades mais prementes dessa população. Quando for necessário, em casos de maior complexidade que não seja possível o atendimento no veículo, será feito o encaminhamento do paciente para os demais serviços de saúde oferecidos pela Prefeitura”, explica a secretária adjunta de Saúde Jennifer Bazilio.

A equipe trabalhará por escala, duas vezes por semana (terças e quintas-feiras). O trabalho começa pela Casa de Passagem, uma das três unidades da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social para acolher a população de rua. As outras duas unidades são o Centro POP (Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua) e o Abrigo Institucional.

“Esse serviço é extremamente essencial. E a parceria com a política de saúde fortalece muito a política de assistência social. Uma vez que muitas pessoas em situação de rua, mesmo tendo demandas relacionadas à saúde, são resistentes em procurar serviços dessa área. O serviço especializado em abordagem social (Assistência Social), mesmo possuindo vinculação com essas pessoas, não consegue se aproximar delas, de modo que fica prejudicada a promoção do exercício da cidadania. O trabalho multiprofissional do programa fará muita diferença na qualidade de vida da população em situação de rua. Irá integrar essas pessoas às redes do SUS (Sistema Único de Saúde) e SUAS (Sistema Único de Assistência Social), possibilitando o processo de ressignificação e reinserção social delas”, destaca o diretor de Assistência Social da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, Jesus José Ribeiro da Costa.