O SBT promove uma reformulação em sua grade de programação no período da manhã, que passa a ser dedicado exclusivamente ao conteúdo jornalístico, com o noticiário Primeiro Impacto ganhando mais uma hora de duração.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com essa mudança, o programa infantil Bom Dia & Cia com Patati Patatá, atração apresentada pela dupla de palhaços mais amada do país, deixa a programação a partir da próxima segunda-feira, 15 de dezembro.

Com quadros divertidos e uma curadoria criteriosa de desenhos e conteúdos infantis, o Bom Dia & Cia com Patati Patatá cumpriu com excelência sua missão. Ao longo de sua exibição, ofereceu entretenimento seguro para crianças, aliado a um alto padrão artístico e de produção.

A emissora agradece o empenho de toda a equipe de produção, da dupla de apresentadores e, em especial, de Rinaldi Faria, idealizador e gestor do projeto. A programação infantil segue presente na grade do SBT com a exibição dos programas Sábado Animado, com Silvia Abravanel, e Domingo Animado, sempre com um convidado especial.

Vem aí SBT Kids

Além disto, o SBT continua trazendo novidades para o universo infantil, e em janeiro lança o canal SBT Kids, um canal com grade linear que mistura animações educativas, humor e histórias de fantasia.

O canal pode ser visto como um refúgio seguro e divertido para crianças em diferentes fases do desenvolvimento, com presença nas principais plataformas FAST.

Leia + sobre diversão e arte