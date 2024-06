O vereador de Americana Jr Dias (PSD) entrou em contato com o NM para afirmar que não ‘correu’ da votação da polêmica moção do vereador Silvio Dourado (PL) que debatia a PL 1904, conhecida como PL do Aborto, que também penaliza mulheres vítimas de abuso as criminalizando com penas as vezes mais severas que as dadas ao estuprador.

Compromisso de Jr Dias

O vereador disse ao NM que tinha um compromisso inadiável com o jogador de futebol Émerson Royal, que joga na Inglaterra. Émerson participou de evento do Instituto Jr. Dias, que atende crianças na região do Zanaga.

Leia + sobre política regional

“Avisei a presidência que tinha que sair às 16h40 para o evento que começava às 17h”. Juninho ainda disse que, quando saiu da sessão, a discussão do tema ainda nem havia começado.

O requerimento foi aprovado mas teve 2 abstenções, 2 ausências e 2 votos contrários.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP