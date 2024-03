O vereador Juninho Jr Dias selou que vai apoiar o prefeito

Chico Sardelli (PL) no processo de reeleição este ano. Ele esteve no Ginásio do Zanaga ao lado do prefeito, secretário de esportes Márcio Leal, e os pais Izabel e Paulo Dias para acompanhar as obras que já se iniciaram no complexo esportivo.

O primeiro passo será a construção de três quadras de basquete 3×3 no lugar da antiga piscina que já estava condenada e não poderá mais ser revitalizada.

Além das quadras, segundo informações do edital publicado pela prefeitura de Americana, o local receberá no local da antiga piscina desativada, três quadras 3×3, playground e caixa de areia.

Leia + sobre política regional

As estruturas já existentes receberão melhorias na pintura e troca de portas, janelas, esquadrias e louças, sendo banheiro feminino e masculino, quatro vestiários e um banheiro de arbitragem. Além disso, a quadra coberta receberá nova pintura tanto no piso quanto nas paredes. A quadra de areia que já foi tomada por mato também será revitalizada e dará espaço a mais uma quadra de areia na região.

“Eu fico muito feliz em ver que todo meu trabalho está valendo a pena e que esse projeto que até então era um sonho, hoje esta se tornando realidade, graças ao prefeito Chico Sardelli. Acompanharei de perto todas as etapas da revitalização desse espaço que eu tenho certeza que fará uma grande diferença na qualidade de vida das pessoas que utilizaram esse local para a pratica de atividade física!”, disse Juninho Dias.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP