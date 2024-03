A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste apresentou à Secretaria Municipal de Esportes o novo protocolo de segurança para os eventos esportivos do Município. O novo protocolo foi definido após reuniões e estudos, tendo como objetivo assegurar o melhor ambiente aos participantes e aos espectadores das competições.

No protocolo constam diretrizes relacionadas ao efetivo que atuará em jogos dos campeonatos e os planos de ação mediante situações como invasões de campo, uso de fogos de artifício, arremesso de objetos, entre outros.

“A Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil não medirá esforços para identificar aquelas pessoas que infringirem as regras da Secretaria de Esportes. Para tanto utilizará de câmeras de monitoramento, drones, canil e agentes. Tudo isso para que possamos preservar aquilo que o esporte tem de melhor: a paz, o respeito e a alegria”, afirmou o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Dr. Rômulo Gobbi.

“Assim como fizemos com o regulamento da competição, buscamos também a maior rigidez nas questões de segurança. O novo protocolo adotado leva em consideração, inclusive, as normas técnicas que são seguidas nos maiores eventos esportivos, como os jogos profissionais promovidos pela Federação Paulista de Futebol e a Confederação Brasileira de Futebol. Agradeço a iniciativa, o apoio e o empenho da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil. O objetivo é muito claro, o de fortalecermos ainda mais a competição no âmbito esportivo, assegurando a qualidade dos jogos durante as competições”, disse o secretário de Esportes, Vinícius Furlan.