O vereador Thiago Martins (PV) protocolou três requerimentos na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações e providências ao Poder Executivo sobre melhorias na Rodoviária de Americana.

Em um dos documentos, o parlamentar questiona as ações planejadas ou em curso visando a revitalização do Terminal. Martins afirma ter recebido diversas reclamações de passageiros e usuários sobre problemas como condições precárias de higiene dos sanitários, guichês sem manutenção ou inutilizados, ausência de sinalização informativa de acessibilidade, bancos quebrados, bebedouros insuficientes e iluminação defasada.

“Em 2022, foi anunciado que Americana receberia R$ 1,5 milhão do governo do estado para a realização de uma reforma no Terminal Rodoviário. Entretanto, conforme divulgado pela mídia local, não houve previsão orçamentária para o repasse e o recurso precisaria ser solicitado novamente pelo município. É necessário que medidas urgentes sejam adotadas para que a atual realidade da Rodoviária seja mudada”, defende o autor.

O vereador pergunta o orçamento estimado para reforma completa do terminal; se existe um plano de revitalização; e como estão progredindo as tratativas para nova liberação do repasse estadual.

Atendimento do setor de cartões

No segundo requerimento, Martins relata reclamações de usuários sobre dificuldades enfrentadas por idosos, pessoas com deficiência ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) no atendimento do setor de emissão de cartões da Rodoviária. “Além da ausência de qualquer forma de sinalização em Libras ou Braille, notei também a falta de demarcações com piso tátil. Apesar do esforço dos servidores, estas lacunas significativas na acessibilidade prejudicam diretamente o atendimento para este público, que frequentemente necessita de assistência especializada assegurada por lei”, aponta.

O vereador pergunta quantos cartões foram emitidos nos últimos três anos; do total, quantos foram destinados exclusivamente para idosos e pessoas com deficiência ou TEA; e se existe algum plano para instalação de sinalização acessível e treinamento de funcionários para atendimento deste público.

Serviço Especial de Abordagem Social (SEAS)

Já no terceiro requerimento protocolado, o parlamentar menciona relatos de usuários do terminal sobre o aumento de pessoas em situação de rua nas proximidades da Rodoviária devido o atendimento prestado no Serviço Especial de Abordagem Social (SEAS) existente no local.

“Segundo relatos, a oferta de serviços pelo SEAS nesse local tem resultado em um aumento significativo do número dessas pessoas em situação de rua no terminal, as quais abordam usuários e funcionários para solicitar recursos diversos, além de utilizarem as instalações para higiene pessoal e deixarem seus pertences espalhados pelo ambiente”, aponta.

Martins pede informações sobre o número atendimentos prestados pelo SEAS e questiona como estão sendo abordados os casos de pessoas em situação de rua que utilizam o espaço da Rodoviária como albergue. Pergunta, ainda, se existe a possibilidade de alteração do local de prestação do serviço ou então a adoção de medidas visando minimizar os transtornos relatados.

Os requerimentos serão discutidos e votados pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira (26). Se aprovados, será encaminhado à prefeitura para resposta.