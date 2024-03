Horóscopo do dia voltou: tempo de áries começou

HORÓSCOPO – 22.03.24

O arianos buscam no humor uma forma de chamar a atenção socialmente ou no trabalho. Com sua natural inclinação para a liderança não raro se vêem na posição de motivar os mais “lentos”. Uma apresentação de negócios divertida e aparentemente despreocupada, por exemplo, pode proporcionar melhores resultados que algo sério. E já que progridem ao obter resultado, o senso de humor é um talento que se desenvolverá se for cultivado.

Quem nasceu hoje

Seu espírito é imaginativo, estudioso, calmo, afável e inclinado às artes e ciências. É um empreendedor, o que fará abrir seu próprio caminho. O setor afetivo trará total satisfação. Independente, carismático e companheiro fiel.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo no trabalho e vida pessoal. Não entre disputas ou poderá ter perdas. No amor, o ciúmes pode trazer discussões. Saúde neutra.

Áries – Dia que terá habilidade para convencer as pessoas sobre seu trabalho e negócios. Apenas seja mais rápido nas decisões familiares. Pode viajar e rever parentes. Problemas com seu amor, o ideal é paciência. C. 960 M. 3384

Touro – Nesta fase você deve ficar longe dos problemas nos negócios e trabalho, aja com diplomacia. Desconfie de tudo o que possa ameaçar sua estabilidade emocional. No amor, você recebe muitos carinhos. C. 122 M. 2443

Gêmeos – Comece o dia abrindo caminhos nos negócios e trabalho, as chances de crescimento são totais. Seus planos financeiros se tornam realidade. Você esta com tudo para realizar seus objetivos. Equilíbrio familiar. C. 674 M. 8213

Câncer – Renovação do seu círculo de amigos, procure se abrir para novas experiências no trabalhos e negócios. O sucesso esta ao seu alcance. Momento oportuno para tomar iniciativas no lar. Amor ideal. C. 153 M. 0791

Leão – Você saiu do alerta e pode renovar os negócios, sair para compras e resolver problemas do trabalho. Estará inspirado para viver em paz com seu amor, paixão total. Conte com Gêmeos, Peixes e Áries. C. 785 M. 6958

Virgem – Dia de alerta, os obstáculos no trabalho podem trazer discussões até com superiores. Convém ficar em paz. Evite compras, viagens, mudanças no lar e visitas. Cuidado com fofocas de amigos. C. 519 M. 7135

Libra – Nesta fase pode e deve renovar seu círculo de amigos, incluindo pessoas com quem trabalha ou negocia. O coração vai bater mais forte e os que buscam alguém terão surpresas. A família traz mais compreensão. C. 902 M. 3720

Escorpião – O trabalho estará entre suas prioridade, conseguirá resolver muitos dos problemas e, até apoio inesperado. Todos os seus planos se tornam realidade. Aposte na saúde, no amor, saia da rotina, divirta-se. C. 251 M. 1573

Sagitário – Sol e Lua ajudam a ampliar os seus horizontes, trazendo uma melhora acentuada nos negócios e trabalho. Novidades no seu lar. Você vai brilhar intensamente. Amor com paixão. Tente na loteria. C. 426 M. 9089

Capricórnio – Você estará envolvido com assuntos domésticos com chances de resolver rápido os problemas. Facilidade de negociar com imóveis, compra, venda, reforma e mudança. Colaboração do seu amor. C. 848 M. 4160

Aquário – Fase que terá sinal verde para firmar acordos em equipe. Nativos de Gêmeos e Câncer serão seus melhores parceiros. Avalie com carinho uma proposta de negócios. Amor total com a pessoa amada. C. 930 M. 5646

Peixes – Suas ideias estão oportunas e você pode colocar seus projetos em prática. A família dispensa muitos carinhos e a harmonia volta a reinar. No amor saberá despertar o coração do seu amor. Pode viajar. C. 099 M. 2807

