Os novos membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) do DAE

(Departamento de Água e Esgoto) de Americana, para a gestão 2024/2025, tomaram posse nesta sexta-feira (22).

Os nomes dos eleitos foram publicados no Diário Oficial do Município. A eleição foi realizada em 27 de fevereiro. Os titulares são os funcionários Sueli Ramos da Cruz, Rafael Ronildo Gabaldo Nogaroto, Hugo Cleber Tomazeli e Nelson Roberto Brasselotti. Entre os suplentes, Ana Paula Dilser de Camargo Neves e Douglas Santon.

Também foram designados os representantes da autarquia para o mesmo período de gestão. Os titulares são Jonas Nogueira de Aguiar Neto (presidente), Renata Bonon, Fernanda Assunção Teodósio e Elyda Moretti Pereira. E os suplentes, Cintia Bernardin Piazentin e Douglas Aparecido de Souza Sardinha.

Leia + sobre política regional

“A CIPA é fundamental para que os servidores tenham consciência da segurança no trabalho, da importância do uso dos equipamentos de proteção individuais e das regras que devem ser seguidas”, diz o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP