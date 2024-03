Kate middleton, a princesa de gales, publicou um vídeo

em que falou do sumiço. Ela está tratando um câncer, que é tumor maligno, e ainda falou que estava cuidando disso de forma privada por causa dos filhos.

Em uma declaração em vídeo compartilhado nas redes, Kate diz que foi um “grande choque” depois de “alguns meses incrivelmente difíceis”.

Mas ela mandou uma mensagem positiva, dizendo: “Estou bem e a cada dia mais forte”. Leia + sobre Famosos, artes e música

Os detalhes do câncer não foram divulgados, mas o Palácio de Kensington diz estar confiante de que a princesa se recuperará totalmente.

“No entanto, os exames após a operação revelaram a presença de câncer. Minha equipe médica, portanto, aconselhou que eu deveria fazer uma quimioterapia preventiva e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento”, disse a princesa.

Ela disse que seus pensamentos estão com todos aqueles que são afetados pelo câncer, acrescentando: “Para todos que enfrentam essa doença, seja qual for a forma, por favor, não percam a fé ou a esperança”.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP