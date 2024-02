O vereador Juninho Dias esteve no Hospital Municipal

de Americana na madrugada desta quarta-feira para realizar blitz e fiscalização de rotina no local.

O vereador foi acompanhado pela equipe técnica responsável do hospital e conferiu as instalações e o atendimento do pronto-socorro, averiguando a quantidade de médicos em atendimento, as salas de espera, tempo de espera de exames e o novo sistema de triagem e atendimento.

O parlamentar também conversou com alguns pacientes e ouviu relatos sobre o atendimento.

“É importante minha presença em horários como estes no hospital. Nós sabemos que o SUS em geral está longe de ser um modelo de saúde que desejamos, mas um atendimento digno, organizado, em um ambiente limpo e com a quantidade de profissionais adequados é essencial para que a gente possa começar a falar em qualidade de saúde e que possamos oferecer um atendimento de qualidade para a população americanense. Meu papel é fiscalizar, cobrar e buscar soluções que estão ao meu alcance para que isso aconteça.”, disse Juninho Dias.