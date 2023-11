Autor do projeto, Juninho Dias pede “Esporte e Lazer na Cidade” de volta

Parlamentar, autor da lei que criou o Projeto Esporte e Lazer na Cidade, Juninho Dias protocola pedido de retorno da interdição da Avenida Antônio Pinto Duarte aos domingos para a realização das atividades.

O projeto Esporte e Lazer na Cidade, que reúne famílias a praticantes de atividades físicas, foi suspenso para as obras de remodelação do portal de entrada da cidade.

“Um projeto de lei de minha autoria, que visa dar aos espaços públicos finalidades diversas aos finais de semana, com atividades esportivas e de lazer, o programa estava em funcionamento desde 2017, e teve suspensa as atividades para a reforma do local. Agora, é necessário que a via volte a ser interditada aos domingos, para que a população possa desfrutar de um espaço revitalizado para a prática de atividades físicas e lazer com a família e amigos. Americana tem muito a ganhar com o retorno das atividades”, disse o vereador.

A indicação de nº 8342/2023 foi protocolada na Câmara Municipal e se faz complemento a requerimento já protocolado questionando o retorno das atividades, agora no novo formato que o local oferece.

LEIA TAMBÉM: Americana realizará oficina para apresentar diagnóstico sobre o Pós-Represa