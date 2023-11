Gama recupera HB20 furtado e “largado” ao lado de Motel

A guarda municipal de Americana recuperou, na manhã desta sexta-feira, por volta das 11h45, um HB20 que havia sido furtado. O carro estava estacionado na Avenida Marginal (ao lado Motel Prime).

A equipe deslocou ao loca indicado onde, segundo informações do controle da Gama, um veículo HB20 estaria estacionado no local e que possivelmente seria produto de furto pelas características da situação.

No local, em pesquisa via Infoseg, constatou-se a queixa de furto. O veículo foi levado pelo serviço de guincho para a Central de Polícia Judiciária, onde compareceu a vítima. A autoridade policial fez a restituição do veículo para a mesma. Ninguém foi preso.

