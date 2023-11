Nova Odessa recebe inscrições na Pré-Escola até o dia 30 de novembro

A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Odessa está recebendo inscrições de crianças que vão entrar nas turmas de Pré-Escola a partir do ano letivo 2024, mas que ainda se encontram fora da Rede Pública Municipal de Ensino. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de novembro de 2023, sempre na Unidade Escolar mais próxima da residência do futuro aluno – são 26 ao todo, espalhadas por todas as regiões da cidade.

Entram na Pré-escola, no próximo semestre, as crianças que completam 4 anos de idade até o próximo dia 31 de março de 2024, ou que já tenham completado 4 anos atualmente e ainda não estejam na escola. A Prefeitura de Nova Odessa mantém turmas de Pré-Escola em 13 Unidades de Ensino atualmente, entre CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental 1).

Segundo Assis das Neves Grillo, secretário-adjunto de Educação do Município, tratam-se, em muitos casos, de crianças oriundas da rede privada. “Estamos recebendo inscrições para alunos que pretendem estudar em escolas municipais no próximo ano letivo. Normalmente, são alunos que estudam pré-escola particular e pretendem passar para nossa Rede Municipal”, afirmou o educador.

Já para as crianças atendidas atualmente no último ano das turmas de maternal dos CMEIs da Rede Municipal, a matrícula no primeiro ano da Pré-Escola é automática. As matrículas no Ensino Fundamental 1 (do 1º ao 5º ano) podem ser feitas a qualquer momento.

Por fim, para as crianças menores de 4 anos, as inscrições para vagas em CMEIs (também conhecidos como “creches municipais”) continuam sendo recebidas sempre na primeira segunda-feira de cada mês. “Portanto, até dezembro, podem também ser feitas as pré-inscrições para creche. Quem já tem inscrição, não é necessário refazer”, completou Assis.

Desde 2022, a Rede Municipal de Ensino mantida pela Prefeitura de Nova Odessa vem passando por uma verdadeira revolução em termos de infraestrutura e materiais, auxiliando o trabalho dos professores e garantindo uma Educação de qualidade para mais de 5,2 mil crianças atendidas. É o processo de adoção da chamada “Educação 4.0”, ou “Educação Tecnológica”.

As melhorias adotadas pela atual gestão municipal incluem reformas e melhorias nos prédios de 21 unidades, a compra e instalação de 105 lousas digitais nas salas de aulas e de internet sem fio em todas as 26 unidades da Rede, e o oferecimento de aulas de robótica aos alunos do 1º e 2º anos do Fundamental.

Houve ainda a adoção do aplicativo de aulas online “Creator4All”, a distribuição dos kits gratuitos de material escolar anualmente e de dois kits de livros da “Biblioteca em Casa” com 8 livros cada, em 2022 e 2023, além do kit do Projeto “Palavra Cantada”, de musicalização.

Mais recentemente, a Prefeitura também entregou para cada um dos 5,2 mil alunos de zero a 10 anos da Rede Municipal, pela primeira vez na história, kits de uniformes escolares gratuitos contendo 12 peças de verão e inverno, incluindo tênis personalizado.

Por fim, a partir deste segundo semestre de 2023, está sendo adotado o “apostilamento” do Ensino Fundamental 1 (turmas do 1º ao 5º ano) de toda a Rede Municipal de Educação de Nova Odessa. Os cerca de 3.200 alunos do “Fund 1” da rede pública da cidade, com idades entre 6 e 10 anos, já estão recebendo o material didático estruturado, produzido pelo Sistema Educacional Universitário.

E, a partir do início do ano letivo, os 1.000 aluninhos da Pré-Escola (crianças de 4 e 5 anos) também vão ganhar suas apostilas, elevando o total de alunos atendidos pelo novo programa da Prefeitura para 4.200.