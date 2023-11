Nova Odessa abre inscrições para workshop de panetones e chocotones

De olho em uma renda extra neste fim de ano? O Projeto “Cozinhalimento” de Nova Odessa, cozinha modelo que é mantida em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo (através da Casa da Agricultura), está com inscrições abertas para um workshop de produção de panetones e chocotones. O curso rápido acontece no dia 11 deste mês, das 8h às 14h, na unidade – que fica na Rua São Paulo, nº 399-425, no Jardim São Jorge.

As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas entre a próxima segunda (06/11) a sexta-feira (10/11), das 8h às 11h ou das 13h às 15h, no Setor de Alimentação Escolar (a “Merenda Escolar”), que fica na Avenida Eddy de Freitas Criciúma, nº 150, no Centro (no antigo CTVP). É necessário ter 16 anos ou mais e apresentar cópia do RG e de um comprovante de endereço em Nova Odessa.

“Depois deste curso, teremos outros dois em novembro. Já temos até pessoal em fila de espera para os cursos e workshops do Cozinhalimento, como este. É um projeto que está dando certo na cidade. O workshop de panetones e chocotones é interessante agora porque pode ser uma fonte de renda importante nesta época do ano”, explicou responsável pelo projeto, a doutora em Nutrição Juliana Pissaia Savitsky – que também é a nutricionista pelo Setor de Alimentação Escolar.

LEIA TAMBÉM: Poupatempo e Centro do Trabalhador abrem as portas em Nova Odessa

PARCERIA

Inaugurado em março de 2023, o Projeto “Cozinhalimento” é uma parceria da Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Fundo Social de Solidariedade e do Setor de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, com a Casa da Agricultura do Governo do Estado de São Paulo.

Além da instalação de cozinhas profissionais e da capacitação de agentes multiplicadores, o “Cozinhalimento” promove ações de segurança alimentar e nutricional sustentáveis e de incentivo à geração de renda e empreendedorismo, através de cursos gratuitos oferecidos à comunidade, como este de panificação.

Por meio do convênio com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o Projeto destinou R$ 80 mil para a compra de equipamentos, utensílios e mobiliário para a cozinha profissional, que inclui uma sala de aulas teóricas.

A Prefeitura investiu cerca de R$ 20 mil adicionais em utensílios, móveis e equipamentos, além de fornecer os insumos para os cursos e também uma professora ou “agente multiplicadora” – neste caso, a própria servidora municipal, nutricionista e professora de Nutrição Juliana Pissaia Savitsky.