Poupatempo e Centro do Trabalhador abrem as portas em Nova Odessa

Montadas no mesmo prédio, o Poupatempo Paulista e o novo Centro de Referência ao Trabalhador e Empregador de Nova Odessa abriram ao público nesta terça-feira (31/10), de forma ainda experimental – e já ganharam elogios pela infraestrutura moderna e confortável para servidores e população. Os dois serviços ficam na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro.

Nesta terça de manhã, a equipe do Poupatempo definia os últimos detalhes do atendimento ao público, que começa efetivamente nesta quarta-feira. Já as equipes da Prefeitura promoviam os últimos ajustes em móveis, equipamentos e TI (Tecnologia da Informação) na parte do prédio onde estão instalados os serviços municipais.

São eles o PLT (Posto Local do Trabalho), no piso térreo (ao lado do Poupatempo), e o Procon, Sebrae Aqui, Banco do Povo Paulista, Junta do Serviço Militar, Detran.SP, sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social e Sala dos Empreendedores, no andar superior.

O secretário de Desenvolvimento, Rafael Brocchi, promoveu ainda uma reunião para acertar os últimos detalhes do funcionamento dos órgãos – como horários de abertura e fechamento. Ficou definido que os órgãos que compõem o Centro de Referência ao Trabalhador e Empregador vão atender de segunda a sexta-feira, nos dias úteis, das 8h às 17h.

“É um projeto que começou do zero agora, na gestão do prefeito Leitinho (Cláudio Schooder) e do vice Mineirinho (Alessandro Miranda). Além do atendimento ao público e ao trabalhador, vamos desenvolver aqui diversas ações para favorecer o empreendedorismo no nosso município. É um grande sonho realizado para nossa cidade”, afirmou Brocchi.

O novo e moderno local de trabalho foi muito elogiado também pelas equipes que vão atuar no prédio. “Estou há 28 anos na Prefeitura no mesmo setor e depois de tanto tempo, de tantas mudanças, viemos para um espaço espetacular. Estou gostando muito, é tudo novo, adequado, tem onde o cidadão estacionar, ficou muito bom. Queria agradecer o prefeito e o secretário por essa conquista para nós, funcionários (públicos). Ficou muito bom mesmo, estou amando”, afirmou Ana Paula Neris, do PLT Municipal.

POUPATEMPO

Já o Poupatempo vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h – inclusive, ainda experimentalmente, nestes dias 03 e 04/11. Durante o restante da semana, o pessoal do Poupatempo segue atendendo a população em “operação assistida” (testes) e sistema de demanda espontânea (sem agendamento), dentro de sua capacidade operacional.

A partir da próxima semana, os serviços presenciais terão de ser previamente agendados via site (https://www.poupatempo.sp.gov.br/) ou aplicativo – como é padrão em todo o Estado. Os serviços mais procurados incluem emissão de 1ª e 2ª via de RG, emissão de 2ª via de CNH e documentação veicular em geral.

A unidade de Nova Odessa conta também com um totem de autoatendimento (no qual os cidadãos podem realizar grande parte dos cerca de 90 serviços oferecidos), bem como uma “máquina de serviços eletrônicos” (um computador conectado à internet e com acesso gratuito a diversos órgãos e serviços oficiais). Nestes dois casos, não será necessário agendamento.