Cemitério de Nova Odessa espera até 12 mil visitantes no dia de Finados

A administração do Cemitério Municipal de Nova Odessa estima que até 12 mil pessoas possam passar pelo campo santo ao longo deste feriado prolongado do Dia de Finados, entre quinta (02/11) e domingo (05/11), incluindo o ponto facultativo de sexta-feira. O Finados é uma das duas datas de maior número de visitas ao local, ao lado do Dia das Mães.

Para atender bem este público, garantindo o conforto dos familiares daqueles que estão sepultados no Cemitério, uma série de serviços de zeladoria e manutenção estão sendo finalizados no local pelas equipes da Prefeitura.

Além disso, nas imediações do Cemitério – nas ruas Anchieta, Riachuelo e 1º de Janeiro –, haverá ambulantes oferecendo produtos e serviços aos visitantes, com opções de flores, artesanato, vasos, velas, pastéis e refrigerantes, entre outros. Haverá também uma programação religiosa no Centro Ecumênico ao longo do Finados, promovida por igrejas locais.

Aberto em 1908, o Cemitério Municipal de Nova Odessa está localizado na Rua Anchieta, nº 40, no Centro. Dependendo do volume de público, o portão da Rua Heitor Penteado também pode vir a ser aberto. O Cemitério abre diariamente das 7h às 17h, inclusive no Dia de Finados. O espaço histórico conta com cerca de 7 mil sepulturas, com em média duas pessoas enterradas por sepultura. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3476-6483.

MANUTENÇÃO

Nos últimos dias, a equipe de manutenção do Cemitério, formada por 8 servidores, vem promovendo uma força-tarefa de preparação do espaço para as visitas, com apoio das equipes da Diretoria de Serviços Urbanos, do Setor de Trânsito e da Secretaria de Meio Ambiente – inclusive com a poda preventiva das árvores que existem no local. Vem sendo feita roçagem, pintura, sinalização e jardinagem geral, interna e externa.

Recentemente, havia sido feita uma pintura do Centro Ecumênico, a instalação de uma nova placa de saudação, a instalação de novas placas identificando as quadras e a manutenção geral das ruas internas. Foram feitas novas “ilhas” de alvenaria em volta das árvores das ruas Anchieta, 1º de Janeiro e Riachuelo, bem como a pintura completa do muro que contorna o Cemitério.

OLHO NA DENGUE

Lembrando que é vedada a colocação de vasos com água parada no interior do local, para evitar a proliferação do mosquito transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya. Quem comprar flores não deve levar o pratinho ao Cemitério. Outro criadouro muito comum são os plásticos que embrulham as flores, que não devem ser deixados sobre as sepulturas.

“A dengue pode levar a óbito, e a única maneira de se prevenir é eliminar todo e qualquer recipiente que possa se tornar criadouro das larvas do mosquito transmissor. O verão está chegando e, com ele, o perigo da doença aumenta. Além do trabalho que realizamos diariamente, dependemos da ajuda da população”, explicou a médica veterinária Paula Faciulli, do Setor de Zoonoses.

Para ela, é importante que a população tenha a consciência de não levar ao Cemitério vasos de plantas com pratos que possam acumular água, a fim de evitar que o mosquito transforme em criadouro. O município está, até o momento, com os focos do mosquito controlados.