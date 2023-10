Cemitérios de Americana recebem melhorias para o dia de Finados

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), está finalizando as melhorias promovidas nos cemitérios da Saudade e do Parque Gramado visando o Dia de Finados, na quinta-feira (2).

“Realizamos constantemente a zeladoria desses locais, mas, com a chegada do feriado, melhoramos também as pinturas e sinalizações dentro dos cemitérios, além, claro, da limpeza”, diz o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Além das pinturas de solo e dos postes de iluminação pública, a Sosu implantou rampas de acessibilidade e recapeou trechos do pavimento do Cemitério do Parque Gramado.

Durante o Dia de Finados, os locais funcionarão normalmente, das 7h às 17h. Durante todo dia, ocorrerão missas nas capelas dos dois cemitérios.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura inicia obras de remodelação viária na Av. Nossa Senhora de Fátima

Missas no Cemitério da Saudade

– 7h às 8h

– 9h às 10h

– 14h às 15h

– 16h às 17h

Missas no Cemitério do Parque Gramado

– 7h às 8h

– 8h30 às 9h30

– 10h às 11h

– 12h às 13h

– 14h às 15h

– 16h às 17h