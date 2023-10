Bruna Marquezine tem reação inesperada sobre livramento e “Neymar”

A atriz Bruna Marquezine, nova estrela de Hollywood,

acabou viralizando nas redes sociais, na noite desta última segunda-feira, 30 de outubro, após ela conceder uma entrevista ‘hilária’ no podcast, ‘De Frente com Blogueirinha’, no YouTube.

Dessa forma, diante da apresentadora, Bruna Marquezine não segurou o riso ao ser questionada no final do bate-papo sobre um ‘livramento’ que teve em sua vida pessoal. “Para encerrar, um livramento?“, indagou a comunicadora e humorista Blogueirinha. Com os olhos esbugalhados, Bruna não segurou a gargalhada: “Um livramento?“, questionou ela, chorando de rir.

A situação, claro, caiu nas redes sociais e muitos internautas dispararam que o livramento dela teria sido Neymar. “Hahahaha ela não disse, mais eu digo, Neymar“, reagiu uma. “Quem se livrou foi o Ney, tu já ganhou uma champions? Já ganhou uma libertadores?? Então shiu“, ironizou um Neyfã. “Bruna pensou, Blogueirinha pensou, os torcedores do PSG pensou, os brasileiros pensaram e até o técnico da seleção pensou, Neymar“, disparou outra.

Musas do OnlyFans viram vampiras para gravação

Entre as mais procuradas da plataforma OnlyFans, as modelos Luiza Marcato, Mari Reis e Larissa Sumpani, realizaram a gravação de conteúdos juntas para celebrar a chegada do Halloween, que acontece nesta terça-feira, 31 de outubro.

Leia + sobre Famosos, artes e música

As beldades encarnaram diversos personagens para os ensaios e também para os vídeos, entre os personagens com maior destaque, elas viraram vampiras. “Aproveitamos esta data comemorativa que é o Halloween para brincar com a mente dos nossos fãs. Quem não vai gostar de ver pegação entre três vampiras hehe”, declara Luiza Marcato.

Uma prévia do ensaio foi divulgada através dos perfis oficiais das modelos no Instagram e poderão ser conferidas na íntegra nas contas de cada uma no OnlyFans e Privacy.