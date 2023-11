Amador 2023 de Nova Odessa tem rodada no domingão

Quando o assunto é gol, os torcedores vão ao delírio. Nas rodadas do último fim de semana do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2023

de Nova Odessa, a bola carimbou a rede 70 vezes. Foi uma verdadeira “chuva de gols” na competição, para alegria geral. Uma média de 3,88 gols por partida. O “Amadorzão” segue movimentando os campos nos quatro cantos da cidade.

E neste domingo (05/11) tem mais futebol. Válido pela 2ª Divisão (sétima rodada), dois jogos acontecem no Campo do Progresso: Maranhão FC x Bigas FC jogam às 8h, e São Manoel FC x Guarapari FC se enfrentam às 10h. E no Campo da Vila Azenha, o confronto é entre Klavin FC x Unidos Santa Rosa, às 8h.

Já pela 3ª Divisão, começa a briga pelo título, com as disputas das oitavas-de-final e com direito a empate para a equipe melhor classificada. No Campo São Jorge, tem RedBull x União Santa Luiza às 8h, e Cardel FC x Atlético Alvorada B às 10h.

No Campo do Guarapari, se enfrentam EC Real B x Vitória às 8h, e Hur Marajoara B x Meninos São Jorge (10h). No Campo do São Manoel tem Império FC x Ibis Network às 8h, e Desportivo Deli x Ajax (10h). No Campo da Vila Azenha o confronto fica entre Lottus FC x Inter Novaodessense às 10h. No mesmo horário, no Campo do Matsubara, Juventus encara o Grêmio Prudente.

OS LÍDERES

Pela 1ª Divisão, o UVA (Unidos Vila Azenha) é líder do Grupo A, com 15 pontos. O líder do Grupo B é o EC Trunfo, que soma 13 pontos. Na liderança da 2ª Divisão, as equipes do São Manoel FC e Guarapari FC estão empatadas com 16 pontos. Já a 3ª Divisão tem o EC Real B líder do Grupo A, com 13 pontos; o Lottus FC é líder do grupo B com 10 pontos, e o Redbull liderando o Grupo C, com 15 pontos.

A competição tem os seguintes artilheiros: 1ª Divisão, Bruno Cesar AA Marajoara tem 7 gols; 2ª Divisão, Juliano Henrique (São Manoel FC) já marcou 6 gols; e na 3ª Divisão, Cleiton Queiroz (Hur Sports Marajoara) tem 6 gols.

Lembrando que as informações do Campeonato Municipal Amador 2023 de Nova Odessa como classificação, gols, cartões, artilharia, entre outros, podem ser conferidas sempre após cada rodada no aplicativo Copa Fácil.

A edição deste ano conta com 38 times, disputando o título nas três divisões. Ao todo, o Campeonato Amador conta com aproximadamente 900 atletas, além das comissões técnicas.

