Fluminense bate Boca (2-1) e leva Libertadores

O Fluminense bateu o Boca Jrs (Argentina)

por 2 a 1 e conquistou pela primeira vez o título da Libertadores da América. Os argentinos eliminaram o poderoso Palmeiras para chegar à grande final, disputada na tarde deste sábado no Maracanã.

O argentino Germán Cano brilhou, confirmou a artilharia do torneio e marcou o primeiro gol do jogo. A partida precisou ir para a prorrogação após Advíncula anotar o gol de empate dos argentinos no segundo tempo.

O Boca chegou à final sem vencer nenhuma partida na fase mata-mata. Foram 6 empates e três decisões por pênaltis.

No primeiro tempo da prorrogação, brilhou a estrela do jovem John Kennedy, que aproveitou assistência de Keno e deu um chute certeiro no canto do gol de Romero.

O presidente da Fifa, Fantino, esteve no Maracanã acompanhando a finalíssima do torneio.

Foi a 1a vez que um país conquistou 5 vezes seguidas a Libertadores. Foram 2 títulos do Flamengo, 2 títulos do Palmeiras e agora o inédito do Flu. Os argentinos buscavam quebrar a hegemonia brasileira e empatar como maior campeão do torneio.

