O DAE (Departamento de Água e Esgoto) concluiu na noite deste sábado (4) os reparos de manutenção da subadutora SA12, que foi rompida na sexta-feira (3) durante a instalação de um poste da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), na Avenida Afonso Pansan, próximo à passarela da Rodovia Anhanguera.

Com a conclusão da solda na tubulação, o bombeamento foi retomado às 19h30, iniciando a normalização gradativa do abastecimento do CR-12 (Centro de Reservação) do Jardim Brasil e o fornecimento de água para a região dos bairros Antônio Zanaga, Jardim Brasil e Vale das Nogueiras.