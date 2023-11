Brasil assume a liderança no ranking da ansiedade

Ansiedade- Segundo a OMS, mais de 350 milhões de pessoas no mundo

sofrem de depressão. No Brasil, são mais de 13 milhões e meio, mais de 5% da nossa população. De ansiedade, mais de 18,6 milhões sofrem. No primeiro ano da pandemia de COVID-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%, de acordo com um resumo científico divulgado nesta quarta-feira (2) pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Nos tornamos um mundo de deprimidos.

Claro que nosso modo moderno de viver não ajuda muito a melhorar esse quadro. Em um nível pessoal, hiper informação, necessidade cada vez maior de aprovação social, exigências cada vez maiores de resultados no trabalho, em um nível global, guerras, invasões, pobreza e declínio social em muitos países.

Nesse panorama, tudo que nos ajudar a ter mais qualidade de vida, a entender as possíveis causas desses transtornos e o que podemos fazer para melhorar esse quadro é bem-vindo. Por isso, o Instituto e Editora Cintia Chiarelli promove, em Maio do próximo ano, um workshop especialmente voltado para o olhar da Biodécodage (Decodificação Biológica) para a ansiedade e a depressão.

O evento internacional será totalmente presencial, na cidade de São Paulo, nos dias 18 e 19, com o francês Christian Flèche, fundador da Biodécodage, que virá ao Brasil especialmente para a ocasião. Dois dias intensos para focar nas causas emocionais da ansiedade e da depressão e em como nossa biologia pode ser a bússola para aprender a superar essas duas barreiras e conquistar uma vida cheia de felicidade e bem-estar físico e emocional.

O que é a Biodécodage

Nascida na França, a prática criada por Christian Flèche é uma abordagem terapêutica com anos de pesquisa e experimentação, baseada no significado biológico dos sintomas da doença. A Biodécodage trabalha a dissolução de reações geradas por choques biológicos de causa emocional e age resolvendo conflitos para que as 4 realidades: orgânica, cerebral, psíquica e energética, sejam liberadas simultaneamente.

No Brasil, a formação, que já foi realizada com mais de 150 profissionais, é oferecida pelo IECC, dirigido pela administradora com ênfase em bioética Cintia Chiarelli. Além do Brasil, apenas 7 outros países já oferecem a formação oficial. A formação tem 80% dos módulos ofertados no formato online/tempo real pela plataforma Zoom, e 20% em módulos presenciais que atualmente são ministrados em São Paulo.

Sobre o Instituto Cintia Chiarelli

O Instituto Cintia Chiarelli foi criado em 2018, com sede em Rolândia, no Paraná, fruto da vontade de sua idealizadora de ajudar mais e mais pessoas a desenvolverem uma relação equilibrada entre as emoções e a saúde, seja ela mental ou física. Desde meados de 2018, oferece de forma inédita e exclusiva a formação oficial em Biodécodage das Doenças, homologada pelo criador da técnica, Christian Flèche.

