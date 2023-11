MAC traz Hitchcock na Sessão Pontos MIS esta 2a

O MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana,

meio da Sessão Pontos MIS, apresenta o filme “Chantagem e Confissão”, do mestre do suspense Alfred Hitchcock, na segunda-feira (6). A sessão é gratuita e começa às 19h30, com classificação de 14 anos.

Lançada em 1929, uma trama de mistério e traição envolve o casal de namorados Alice White (Anny Ondra) e Frank Webber (John Longden), um detetive da Scotland Yard. Tudo começa quando ela decide secretamente se encontrar com outro homem, que tenta estuprá-la e é assassinado por Alice. Quem investiga o caso é exatamente o namorado da jovem, o detetive Frank.

“Novembro será um mês dedicado ao gênio Hitchcock. Convidamos a todos para prestigiar a Sessão Pontos MIS, com grandes títulos do cinema, gratuitamente”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O Programa Pontos MIS é realizado em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo.

O MAC fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1.293.

