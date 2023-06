O vereador Juca Bortolucci quer dar a Medalha Dona Margarida

da Graça Martins a Rafael Cervone, presidente do CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo). Ele apresentou o pedido esta semana nos termos do Decreto-Legislativo nº 08/86. Junto à proposição, o parlamentar apresenta breve biografia do homenageado.

Rafael Cervone, barbarense nascido em 10 de janeiro de 1968, é formado em Engenharia Têxtil pela Faculdade de Engenharia Industrial (FEI). Ao longo da vida, ele tem se dedicado a relevantes trabalhos sociais, educativos e de serviço à comunidade, buscando constantemente contribuir para o desenvolvimento e crescimento das pessoas no município.

Além disso, Cervone possui destacada atuação em diversas entidades e instituições ligadas à indústria e ao comércio. É o atual presidente do CIESP, 1º vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, vice-presidente do Instituto Roberto Simonsen – IRS e presidente emérito do Conselho de Administração da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção – ABIT. Além disso, ele também é presidente emérito do Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo (Sinditêxtil) e membro do Conselho de Administração do ITMF (International Textile Manufacturers Federation).

A ampla experiência do diretor do CIESP também inclui o cargo de presidente do Conselho Técnico-Consultivo do Senai Cetiqt, no Rio de Janeiro, e diretor-executivo do Programa de Internacionalização da Indústria Têxtil e de Moda Brasileira, em parceria com a Abit e Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos). Ele ainda foi membro do Conselho de Comércio Exterior do Ministério da Economia – CONEX e do Comitê Gestor do Programa SP Export – Programa Paulista de Apoio às Exportações, além de ter participado do Plano Nacional de Cultura Exportadora do Estado de São Paulo (Investe SP).

A concessão da Medalha Dona Margarida da Graça Martins – a Fundadora e o respectivo Diploma de Gratidão representam o reconhecimento merecido pelos esforços e realizações de Rafael Cervone em prol da sociedade e do município. O vereador Juca Bortolucci solicita deferimento e aguarda o devido processamento da proposição.

Vereador reitera pedido de recapeamento em toda extensão da rua Tamoios

O vereador Celso Ávila (PV), por meio da Indicação 1419/2023, sugere que a Administração Municipal promova o recapeamento do asfalto na rua Tamoios, no Jardim São Francisco. Na proposição, o parlamentar destaca já ter apresentado essa reivindicação ao Poder Executivo e ressalta o estado “deplorável” dessa via, bem como “a falta de conservação por parte da Prefeitura”. “Estive no local a convite de moradores e pude constatar a necessidade urgente do recapeamento”, declara Ávila.

O parlamentar também destaca que diversos moradores dessa rua entraram em contato com o gabinete dele, cobrando essa melhoria. O vereador também destaca ter se posicionado favoravelmente a projeto da Administração Municipal, o qual autorizava que o Município fizesse um financiamento para a pavimentação de diferentes vias.

Câmara recebe mostra fotográfica ‘Missão Amazônia’ na terça-feira (13)

A mostra fotográfica “Missão Amazônia: o ser e o existir da população ribeirinha” será inaugurada na Câmara Municipal de Santa Bárbara d´Oeste na próxima terça-feira, dia 13, no hall de entrada do prédio. O projeto é fruto da expedição do jornalista barbarense Anderson Junque junto à população ribeirinha, no Rio Negro, na Selva Amazônica. No total, são 23 imagens que tratam da relação entre o tempo e o homem amazônico.

Junque afirmou que está muito feliz em compartilhar com o público o resultado do seu trabalho em terras amazônicas. “Ter-me relacionado com o homem amazônico foi uma experiência que ampliou demais a minha visão de mundo. Ele, como eu, também é um brasileiro, mas possui uma forma de ver, e de se relacionar com a vida, especialmente com o tempo, muito diferente. E isso me dá uma certeza: a riqueza está na diferença! Foi essa proposta que eu busquei traduzir na mostra”, adiantou.

O padre salesiano José Ivanildo Melo, que viabilizou o trabalho do jornalista barbarense, afirmou que ele, como um homem amazônico, valoriza muito essa troca de conhecimento. “Penso que as imagens que o Anderson capturou aqui vão ampliar a visão a respeito do homem amazônico para outros lugares – especialmente para o estado de São Paulo, onde a mostra vai circular com mais intensidade. E isso é valorizar o respeito e o outro. Isso é, em suma, garantir o diálogo, essencial a vida da coletividade”, avaliou.

O também padre salesiano, Marco Biaggi, que acompanhou os trabalhos do Anderson Junque, em Moçambique, afirmou que a comunidade terá a oportunidade de conhecer mais uma missão salesiana, agora no norte do Brasil. “Ele esteve conosco em Moçambique e retratou as missões salesianas em território africano. Dessa vez, vamos ter a oportunidade de conhecer outras perspectivas missionárias, em terras amazônicas. Seguramente, será mais um belo trabalho”, afirmou.

O empresário Renato Squaiella, da Mittium Arquitetura de Negócios, patrocinador da exposição, afirmou que conhece o trabalho de fotografia documental e educação desse jornalista, como também a audiência em relação ao público educacional.

A mostra “Missão Amazônia: o ser e o existir da população ribeirinha” ficará aberta ao público de 13 de junho até 13 de julho, com horário de visitação, de segunda a sexta-feira, das 8hs às 18horas.

