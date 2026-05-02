Os judocas da equipe Associação Desportiva Americanense de Judô (ADAJU)/Secretaria de Esportes de Americana tiveram grande desempenho na fase regional da 41ª edição dos Jogos Abertos da Juventude, realizada na quinta-feira (30), na cidade de Aguaí. Ao todo, foram oito medalhas de ouro e uma de prata.

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Subiram ao lugar mais alto do pódio os atletas Gustavo Barbosa (ligeiro), Thiago Baio (meio leve), Igo Zocal (leve), Arthur Ventrusculo (médio e absoluto), Laura Balieiro (ligeiro), Laysla Ribeiro (leve) e Maria Eduarda (meio médio). Thamylles Segantin ficou com a segunda colocação, também competindo na categoria absoluto.

Com os resultados, os campeões asseguraram vaga na fase final estadual dos Jogos Abertos da Juventude, que será realizada entre os dias 4 e 14 de junho, na cidade de Barretos.

O professor Edson Catarino destacou o comprometimento dos atletas durante a preparação.

“Ficamos muito satisfeitos com o desempenho dos nossos atletas nesta fase regional dos Jogos da Juventude, principalmente pelo nível elevado da competição. Sabíamos que os adversários estavam bem preparados, mas nossos judocas demonstraram disciplina e muita concentração em cada combate. Esses resultados são consequência de um trabalho contínuo, construído no dia a dia dos treinos, com muito esforço, dedicação e comprometimento de todos”, afirmou.

O também professor Diego Caixeta ressaltou o espírito coletivo da equipe. “Estamos muito confiantes para a sequência da competição, mas também conscientes de que o nível na fase final será ainda mais alto. Por isso, vamos intensificar a preparação, corrigir alguns detalhes e continuar evoluindo tecnicamente. Temos um grupo muito dedicado, que acredita no processo e está disposto a dar o seu melhor”, disse.

Peol fala do judô

O secretário Pedro Peol parabenizou os atletas e a comissão técnica pelo desempenho. “Americana mais uma vez mostra sua força no esporte, especialmente no judô. Esses resultados são fruto de um trabalho contínuo da Secretaria de Esportes em conjunto com professores e atletas. Estamos muito orgulhosos e confiantes para a próxima etapa”, destacou.

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