Prefeitura de Hortolândia realiza Operação Tapa-Buraco e poda do mato no corredor central

A avenida da Emancipação, via mais movimentada de Hortolândia, segue recebendo ações que impactam positivamente na segurança viária em toda a extensão. No local, além da poda do mato do canteiro central, as equipes da Prefeitura realizam mais uma etapa do mutirão da Operação Tapa-Buraco. Objetivo dos serviços é contribuir com a visibilidade dos pedestres e motoristas, além de evitar danos aos veículos.

Nesta semana, a operação também contemplou ruas e avenidas do Jardim Novo Ângulo (acesso ao Corredor Metropolitano), rua Luiz Camilo de Camargo (região central) e vias do Jardim Sumarezinho (acesso à Rodovia SP-101), Santa Emília, Vila Inema, Jardim Adelaide, Jardim Terras de Santo Antônio, Parque dos Pinheiros Chácaras Recreio Alvorada (saída para Sumaré) e Jardim Santa Esmeralda.

A Operação Tapa-Buraco segue de acordo com um cronograma elaborado para outras regiões em locais que mais necessitam do trabalho. Por dia de trabalho, são consertados de 80 a 100 buracos, dependendo da demanda.

SEGURANÇA VIÁRIA

Além da Operação Tapa-Buraco, para salvar vidas no trânsito, a Prefeitura realiza uma série de ações, que vão de atividades educativas com motoristas e pedestres, reforço na sinalização, até a implantação de radares controladores de velocidade, principal medida adotada pela Administração Municipal para a redução de mortes no trânsito da cidade. Além disso, acontecem, periodicamente, investimentos na malha cicloviária.