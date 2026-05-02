O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, vistoriou na segunda-feira (27) o avanço das obras de pavimentação em ruas da cidade.

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Um dos destaques é a Rua Euclides da Cunha, que entrou em uma nova fase com o início da execução da caixa de pavimentação. Nesta etapa, as equipes atuam com o uso do rolo compactador tipo “pé de carneiro”, realizando a compactação do solo, procedimento essencial para garantir a qualidade, resistência e durabilidade do asfalto.

Após a conclusão dos serviços de topografia e o avanço das intervenções de drenagem, os trabalhos agora se concentram na preparação da base que receberá a pavimentação. Trata-se de uma etapa técnica e fundamental, muitas vezes não visível à população, mas decisiva para o desempenho e a vida útil da via.

Investimento

O investimento é de R$ 1,3 milhão, contemplando cerca de 550 metros de pavimentação. A obra vai promover a ligação entre bairros importantes da região, como Jardim Paraíso, Acampamento Presbiteriano, Santa Rita, Santa Inês, Eldorado e Vista Alegre. Além do asfalto, o projeto inclui a implantação de calçadas, iluminação pública e toda a infraestrutura necessária para ampliar a segurança, a mobilidade e o conforto dos moradores.

A intervenção atende a uma demanda histórica da população e segue em ritmo avançado, com o objetivo de transformar o dia a dia de quem utiliza a via.

Fala Rafael Piovezan

“Essa é uma obra muito aguardada pela população e que começa a ganhar forma de maneira concreta. Estamos avançando com responsabilidade técnica, garantindo uma base de qualidade para que essa pavimentação traga mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para todos que utilizam essa via. Vamos quebrar mais um tabu”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

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