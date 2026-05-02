O prefeito de Americana, Chico Sardelli, participou na tarde desta quinta-feira (30) da formatura de 32 novos integrantes da Guarda Municipal de Americana (GAMA), que passam a integrar o efetivo da corporação, atuando nas ações de segurança pública no município. A cerimônia ocorreu no espaço Villa Americana Eventos.

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Os profissionais foram aprovados em concurso público e passaram por curso de formação alinhado à Matriz Curricular Nacional das Guardas Municipais. Com carga horária de 1.200 horas, o treinamento reuniu disciplinas teóricas e práticas, incluindo formação de agente de trânsito e agente ambiental, instrução de armamento, munição e tiro, abordagem policial, condução de veículos de emergência, defesa pessoal policial, ética e cidadania, além do uso de instrumentos de baixa letalidade, entre outros conteúdos.

Fala Chico de Americana

“É com imensa satisfação que participo da formatura dos novos agentes, que em breve estarão atuando nas ruas da cidade, contribuindo para a proteção da população e para a segurança de Americana. A Guarda Municipal tem um papel muito importante no cuidado com a nossa cidade e na proximidade com a comunidade, atuando diariamente em apoio à população. Seguimos investindo na valorização da corporação, na formação dos profissionais e na estrutura de trabalho, fortalecendo cada vez mais a segurança pública do município”, afirmou o prefeito Chico.

O objetivo da formação foi preparar os novos guardas municipais para o exercício das atividades de segurança pública, com foco no atendimento à população, no respeito aos direitos humanos e na preservação dos direitos fundamentais.

“Temos uma Guarda Municipal bem treinada, que conta com homens e mulheres capacitados para o exercício de suas funções. E os novos patrulheiros vêm para somar ao trabalho de excelência que já é prestado para a população”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

“A Guarda vem passando por uma modernização intensa, com muitos investimentos em tecnologia que vêm trazendo resultados para o município de Americana. Isso é visível, tem aprovação da população de Americana. Mas um fator que não vai ser excluído nunca do trabalho de segurança é o agente de segurança”, comentou o comandante da Guarda Municipal de Americana, Marco Aurélio da Silva.

A solenidade foi aberta com apresentação da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi. Na sequência, foi exibido um vídeo institucional sobre a história da GAMA e os serviços prestados pela corporação à comunidade.

Compuseram a mesa de autoridades o prefeito Chico Sardelli; o vice-prefeito Odir Demarchi; o comandante da GAMA, Marco Aurélio da Silva; o coordenador de Planejamento da GAMA, Wendeo Santos; e os vereadores Jacira Chávare, Lucas Leoncine, Levi Rossi, Renan de Ângelo, Roberta Lima e Thalita de Nadai.

Após a composição da mesa, foi autorizada a entrada dos novos guardas municipais. Neste momento, o instrutor de policiamento Sebastião Jorge Geraldo solicitou autorização do prefeito Chico Sardelli para o início oficial da cerimônia.

Em seguida, ocorreu a entrada da Guarda Bandeira, enquanto a Banda Municipal executou o Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Americana. Na sequência, os presentes acompanharam a exibição de um vídeo sobre o treinamento realizado pelos novos guardas.

Outro momento marcante da cerimônia foi a entrega dos certificados aos 32 formandos pelo prefeito Chico Sardelli. Em seguida, os padrinhos dos guardas entregaram aos novos integrantes da corporação os respectivos nomes de guerra para os uniformes.

Pouco antes do encerramento do evento, os guardas municipais realizaram o juramento oficial da corporação, e o instrutor Geraldo solicitou autorização do prefeito para encerrar a solenidade.

Também estiveram presentes na formatura o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão; o secretário de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto; o presidente da Fundação de Saúde de Americana (Fusame), Fabio Beretta Rossi; o secretário de Segurança do Município de Socorro, Bruno Baldo; integrantes das guardas municipais de Amparo, Atibaia, Campinas, Paulínia, Indaiatuba e Araras; o presidente da Associação Barco Escola da Natureza, João Carlos Pinto; e o diretor da Faculdade de Americana (FAM), Gustavo Azzolini.

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