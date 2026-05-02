Chegou a hora de trocar- A Copa do Mundo vai se aproximando e a molecada sai a compra de figurinhas de álbuns especiais do evento. A primeira cidade a ter uma feira de figurinhas e ter o evento circulando em grupos da região é Nova Odessa.

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A primeira feira de figurinhas que o MM teve acesso acontece este domingo no centro de Nova Odessa. Em algumas escolas da região, a prática também deve ser observada e crescer nas próximas semanas.

Evento- Troca de Figurinhas em Nova Odessa

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