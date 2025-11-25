Judô de Americana conquista medalha de ouro em competição interestadual

A jovem judoca Ayra Vicente, atleta da Associação Moura de Judô/Secretaria de Esportes de Americana, brilhou no tatame e conquistou a medalha de ouro na categoria sub-11 meio-pesado do 22º Meeting Interestadual de Judô. A competição foi realizada este mês, em Blumenau (SC), e reuniu talentos promissores de diversos estados do país.

Com ótimo desempenho, Ayra se destacou ao longo das disputas e confirmou o título, reforçando o bom momento das equipes de base do judô americanense. “Treinei bastante para essa competição e estava muito ansiosa. Quando consegui o ouro, fiquei muito feliz. Quero agradecer meus senseis, minha família e todos que torcem por mim. Esse título me motiva a continuar treinando para conquistar ainda mais”, comemorou a judoca.

“A Ayra é uma atleta dedicada, focada e que treina com seriedade muito acima da média para a idade. Esse ouro é fruto do esforço dela no dia a dia. Estamos muito felizes com o resultado e motivados a continuar trabalhando para que ela e toda a equipe sigam evoluindo e alcançando novos desafios”, comentou o sensei Bruno Cangiani, treinador da atleta.

“Essa conquista representa muito para todos nós da Associação Moura de Judô. Ver uma atleta da nossa associação alcançar um título tão importante reafirma que estamos no caminho certo e reforça a nossa missão de formar não só campeões no esporte, mas também cidadãos”, ressaltou o sensei Nelson Moura, coordenador técnico da associação.

“Ver uma atleta tão jovem representar Americana com tanta garra e conquistar um título desse porte nos enche de orgulho. A Ayra mostra que o investimento na base e o apoio aos projetos esportivos da cidade têm resultados reais. É uma conquista que inspira outras crianças e fortalece ainda mais o judô americanense”, acrescentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

