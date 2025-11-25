O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, abre nesta terça-feira (25) o processo seletivo para contratação de assistente de recursos humanos (RH), por meio do Edital 053/2025. As inscrições ficarão abertas até o dia 5 de dezembro.

Para baixar o edital e fazer o cadastro do currículo, é necessário:

– Acessar o site www.santacasachavantes.org

– No menu principal, clicar em “Transparência” e acessar o projeto “HMA, UNACON, UPA – Americana/SP – Contrato de Gestão 001-23”

– Clicar em “Processo Seletivo para Colaboradores”

– Fazer o download do edital correspondente

– Cadastrar o currículo no link indicado no documento

O Hospital Municipal é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão

compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

