SBO: alunos do Caminhos da Cultura apresentam esquetes no CEU das Artes sábado

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove neste sábado (29) uma mostra especial de esquetes teatrais apresentadas pelos alunos das oficinas de teatro do Programa Caminhos da Cultura. As apresentações serão realizadas no CEU das Artes, localizado no Planalto do Sol II, com entrada gratuita, reunindo diferentes montagens desenvolvidas ao longo do semestre.

A programação começa com os alunos do Centro Cultural e Biblioteca Léo Sallum, que se apresentarão às 16 horas e às 16h45. Eles levarão ao público a montagem “A lenda de Morfufi”, criada a partir de um processo de dramaturgia colaborativa, abordando temas como a cura de doenças e a proteção da natureza.

Em seguida, o público poderá assistir a “Histórias que o povo conta”, uma encenação divertida que resgata causos da tradição oral de Santa Bárbara d’Oeste que é uma celebração cênica das histórias que o povo guardou, contou e reinventou ao longo dos seus mais de 200 anos.

A partir das 17h30, 18h15 e 19h30, será a vez dos alunos do CEU das Artes trarão suas criações. O grupo estreia “A flor que não virou poção”, uma história que se passa em um colégio de bruxas criado coletivamente pelos próprios estudantes da oficina.

Na sequência, será encenado “O essencial é invisível aos olhos”, espetáculo inspirado na obra O Pequeno Príncipe, que valoriza a imaginação e a sensibilidade da infância, além de refletir sobre responsabilidade afetiva e autoconhecimento.

Encerrando a mostra, “O reino das rainhas mal-humoradas” apresenta um lugar apático e desanimado, onde o mau humor predomina até que uma visita inesperada transforma o comportamento das rainhas e de seus súditos.

Essas montagens são resultados das oficinas de teatro que foram oferecidas gratuitamente pela Secretaria de Cultura e Turismo ao longo do 2º semestre de 2025, por meio do Programa de Formação e Oficinas Culturais Escola de Artes – Caminhos da Cultura.

Mostra de Alunos do Programa Caminhos da Cultura | 2º semestre de 2025

Esquetes: A lenda de Morfufi, Histórias que o povo conta, A flor que não virou poção, O essencial é invisível aos olhos e O reino das rainhas mal-humoradas

Sábado (29), a partir das 16 horas

Local: CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

