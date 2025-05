A equipe da Associação Desportiva Americanense de Judô (ADAJU), em parceria com a Secretaria de Esportes de Americana, conquistou nove medalhas na fase regional do 40º Jogos Abertos da Juventude, realizada no último fim de semana, em Aguaí. Foram seis medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze.

No feminino, Thamyles Segantim Coqueiro se destacou com o ouro em duas categorias: Médio e Absoluto. Laysla Talita Loureiro Ribeiro também garantiu a medalha dourada na categoria Leve. Entre os homens, subiram ao lugar mais alto do pódio os judocas Thiago Baio Pontes (Ligeiro), Henrique Santurbano dos Santos (Leve) e João Pedro Alcantara Beraldi, que venceu nas categorias Médio e Absoluto.

Com os resultados, os atletas de Americana estão classificados para a fase final estadual dos Jogos, que será disputada em junho, em Lençóis Paulista.

“Conseguimos ótimos resultados com nossos atletas nessa etapa da fase regional. O empenho e dedicação deles se transformaram nas conquistas dessas medalhas. E esperamos manter esse desempenho em junho, na grande final”, destacou o sensei Edson Catarino, treinador da equipe.

O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, também comemorou os resultados. “Estamos muito orgulhosos com a classificação dos nossos judocas. Esse resultado é fruto de um trabalho sério e comprometido dos atletas, treinadores e de toda a equipe envolvida. Parabéns por representarem tão bem a base do judô de Americana com tanta garra”, afirmou.

Resultados da equipe de Americana:

– Thamyles Segantim Coqueiro: Ouro (sub-18 feminino médio, entre 63kg e 70kg) e Ouro (sub-18 feminino absoluto – livre)

– Laysla Talita Loureiro Ribeiro: Ouro (sub-18 feminino leve, entre 52kg e 57kg)

– Laura Balieiro de Souza: Prata (sub-18 feminino ligeiro, entre 44kg e 48kg)

– João Pedro Alcantara Beraldi: Ouro (sub-18 masculino médio, entre 81kg e 90kg) e Ouro (sub-18 masculino absoluto – livre)

– Thiago Baio Pontes: Ouro (sub-18 masculino ligeiro, entre 55kg e 60kg)

– Henrique Santurbano dos Santos: Ouro (sub-18 masculino leve, entre 66kg e 73kg)

– Gustavo Henrique Barboza: Bronze (sub-18 masculino super ligeiro, até 55kg)