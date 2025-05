O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) confirmou nesta terça-feira (13) a programação da Festa de Aniversário de 120 Anos de Fundação do Núcleo Colonial de Nova Odessa. Com entrada gratuita, Festival Gastronômico, Feira de Artesanato, um novo Parque de Diversões e grandes shows, a festa ocorre nos próximos dias 23, 24 e 25 de maio, na Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoa, nº 777, Centro – em frente ao Paço Municipal. Como nos anos anteriores, o estacionamento acontece no entorno da Praça.

A programação inclui shows de Sandra de Sá na sexta-feira, dia 23/05, com recinto aberto a partir das 19h; com os “Gigantes dos Anos 80” Biafra, Maurício Gasperini (ex-Rádio Taxi) e George Israel (ex- saxofonista do Kid Abelha) no sábado, a partir das 18h; e Banda Mídia no domingo, dia 25/05, à noite – mas com recinto aberto a partir das 12h para o tradicional almoço das famílias nas mais de 50 barracas e food trucks do Festival Gastronômico.

Gasperini retorna a Nova Odessa pela terceira vez na década, após os históricos shows da Festa das Nações de 2022, ao lado do cantor anglo-brasileiro Ritchie, e do show de aniversário da cidade de 2023, quando ele e o cantor Kiko Zambianchi lotaram a Praça dos Três Poderes.

Além disso, o palco deste ano terá apresentações de artistas locais e regionais nos três dias de evento. No sábado de aniversário de Nova Odessa (fundada em 24 de maio de 1905), tem também show de banda cover U2 Cronos, e no domingo, da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss e da Banda Legião Urbana Cover do Brasil.

Opções

“Como fizemos nos últimos ano, esta Festa de Aniversário foi pensada com todo o carinho para as famílias de Nova Odessa, com opções para todos os gostos e todos os bolsos, e sempre com entrada gratuita, sem cobrança de ingresso. São shows para todos também, para o avô trazer o neto, para o marido trazer a esposa e curtirem juntos e em paz mais um aniversário da nossa cidade. Esperamos ver todos na ‘nossa’ festa”, convidou o prefeito Leitinho.

Para o atual responsável pelo departamento de Cultura e Turismo de Nova Odessa, Lucas Frigeri, o evento deve ser novamente um sucesso. “Estamos muito felizes em celebrar os 120 anos de Nova Odessa com uma festa que reflete nossa História, Cultura e o espírito de nossa comunidade. Nossa expectativa é proporcionar um evento inesquecível, repleto de atrações que envolvam todos os moradores e visitantes, fortalecendo o orgulho de sermos parte desta cidade tão especial. Venham celebrar conosco e fazer parte dessa história que continua sendo escrita a cada dia”, afirmou o experiente produtor cultural.

A programação detalhada será divulgada ao longo dos próximos dias no site e redes sociais oficiais da Prefeitura de Nova Odessa, disponíveis em https://www.novaodessa.sp.gov.br/, https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e https://www.instagram.com/leitinhonovaodessa/, bem como no Instagram do Departamento Municipal de Cultura e Turismo, em https://www.instagram.com/culturanovaodessa/.