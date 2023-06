Judocas de Nova Odessa. Medalhas na 7a Copa Mogi

Quatro atletas da Escolinha de Judô da Prefeitura de Nova Odessa

fizeram bonito no tatame e conquistaram pódios na 7ª Copa Mogi Guaçu, disputada no último domingo (18/06), em Mogi Guaçu. Os judocas Maria Eduarda (sub 18 até 52k), Matheus Henrique (sub 9 ligeiro), Samuel Jorge (sub 13 até 50k) e Lucas Matuda (sub 11 médio) ficaram em terceiro lugar e conquistaram o bronze, em suas respectivas categorias.

Eles foram acompanhados do sensei Eugênio Cavalcanti, que ensina o esporte aos novaodessenses através do projeto social da Secretaria Municipal de Esportes.

“Estamos felizes com o desempenho de nossos judocas, que a cada dia se destacam mais. Os alunos seguem treinando de olho nas demais competições de 2023. Deixo meus parabéns a todos que participaram da VII Copa Mogi Guaçu, representando nossa cidade. Agradecemos o apoio da Secretaria de Esportes de Prefeitura de Nova Odessa e nossos patrocinadores – a Multimalhas, Aposerv e Ótica de Sales”, falou o sensei.

Os judocas novaodessenses se preparam para disputar neste domingo (25/06) a 3ª copa Campinas. O judô de Nova Odessa será representado no tatame campineiro pelos atletas Maria Eduarda, Eloah Gonçalves, Vitor Cavalcanti, Samuel Jorge, Matheus Henrique e Miguel Marcelino.

Bom lembrar que as aulas da modalidade de Judô acontecem no Ginásio Municipal de Esportes do Santa Rosa e contam com judocas a partir dos 4 anos. O esporte é praticado toda terça e quinta, das 18h às 19h30 (para crianças de até 12 anos) e das 19h30 às 21h (acima de 12 anos).

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento