Thiago Martins denuncia Profª Juliana ao Conselho de Ética

O vereador de Americana Thiago Martins (PV), entrou com uma denúncia no Conselho de Ética para que a vereadora Professora Juliana (PT) seja investigada por possível infração. Segundo o documento, protocolado nesta quarta-feira, Juliana gravou dois vídeos nas dependências da Câmara Municipal sobre filiação partidária, o que não é permitido pelo Código Eleitoral.

“Recentemente, a referida vereadora gravou e divulgou dois vídeos, ambos ocorrendo nas dependências da Câmara Municipal de Americana. O primeiro vídeo utilizou um personagem de desenho animado para promover e buscar filiados para o partido político ao qual ela pertence, de forma explícita, inclusive com a legenda “filie-se no PT”“, diz um trecho do documento.

Já em outro trecho, Thiago cita um segundo vídeo. “No entanto, de forma mais preocupante, há outra gravação que reforça o incentivo às ações de filiação, demonstrando explicitamente que essas atividades estão sendo realizadas dentro da estrutura do gabinete da vereadora. Um indivíduo, muito provavelmente um assessor legislativo em horário de trabalho, filmava a mesma“.

Thiago quer que a colega seja investigada por infringir o artigo 377 do Código Eleitoral, como ele afirma nesse trecho do documento. “Além disso, tais ações configuram uma possível violação ao artigo 377, parágrafo único, do Código Eleitoral, que proíbe o uso de repartições públicas, incluindo o prédio e suas dependências, para beneficiar partido político ou organização de caráter político. Vale ressaltar que a Câmara Municipal é custeada pelos contribuintes e sua finalidade é o desempenho das atribuições parlamentares confiadas aos vereadores“.

Além da possível violação do Código de Ética, Thiago ainda afirma que “a vereadora adotou uma comunicação que destoa da seriedade exigida pelo legislativo, mesmo quando se refere a ele”.

Procurada pelo NM, Juliana ficou de enviar uma nota sobre o assunto.

