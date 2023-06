Juliana cobra ações de incentivo ao empreendedorismo

A vereadora Professora Juliana (PT) quer saber do incentivo ao empreendedorismo

Ela protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações à prefeitura sobre ações e programas realizados no município.

No documento, a parlamentar explica que o objetivo é identificar o que está sendo realizado visando avaliar as ações propostas sobre o empreendedorismo no desenvolvimento local, bem como o seu aprimoramento, através de ferramentas que desenvolvam indicadores mais relevantes de empreendedorismo e suas consequências no desenvolvimento humano.

“É importante buscarmos informações sobre a valorização dos empreendedores por parte da prefeitura, se há estudos ou ações de promoção de palestras, workshops, cursos, oficinas e atendimentos gratuitos voltados è temática, por exemplo”, aponta Juliana.

No requerimento, a autora pergunta quais são os programas de incentivo ao empreendedorismo em nossa cidade; qual é o número de empreendedores que já foram atendidos por esses programas; qual é o valor investido em cada um dos programas; se há alguma pesquisa relacionada ao número de pessoas que desejam abrir a sua própria empresa e se existe um programa de Linha de Crédito e Capacitação para auxiliar micro e pequenas empresas e microempresários individuais (MEIs); e qual é a previsão para a implantação de novos programas ou para a ampliação dos programas já existentes visando atender e dar maior cobertura a grupos a serem direcionados a esses programas.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira e encaminhado à prefeitura para resposta.

