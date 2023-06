Mc Pipokinha tem outro show cancelado. Surpreendente

MC Pipokinha, cantora de funk, acabou tendo mais um show cancelado

em sua lista, nesta última quinta-feira, 15 de junho. Desta vez, a artista não se apresentará no Evento Mega Stalker, programado para acontecer no próximo dia 01 de julho, na Quadra da Unidos da Tijuca, no Centro do Rio de Janeiro.

Dessa forma, segundo informações da colunista Fabia Oliveira, do ‘Metrópoles’, o motivo do cancelamento do show é a dificuldade de comunicação entre a equipe da festa e a da funkeira. Em contato com a reportagem, a equipe do evento se manifestou através de nota sobre o assunto, confirmando o cancelamento do show.

“Devido a dificuldade de comunicação com a artista MC Pipokinha e sua equipe, a mesma não seguirá mais como atração principal da festa, como vinha sido anunciado durante campanha de divulgação do projeto”, destacaram.

No entanto, eles ainda frisaram: “A organização do evento, assim como toda a sua produção, lamenta pelo ocorrido, pedem sinceras desculpas ao público que esperava pela presença da artista na data e informa que todas as demais atrações programadas para a Mega Stalker, serão transferidas para o Street Lapa, que acontecerá no mesmo dia, na Lapa, também no Centro do Rio de Janeiro”, informaram.

