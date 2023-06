Surfando no inverno em São Paulo

Inverno. Embora o surf possa ser rapidamente associado

a dias ensolarados de verão, à areia repleta de turistas e ao calor tropical, os verdadeiros apaixonados por essa atividade sabem que o inverno pode proporcionar experiências igualmente gratificantes. O Brasil, país consagrado na elite do surf mundial – o WCT – graças à forte presença de seus atletas, se destaca como um local perfeito para aqueles que buscam ondas de alta qualidade durante o ano inteiro.

O estado de São Paulo, por exemplo, possui uma extensa lista de praias ideais para a prática de surf, mesmo durante os meses mais frios. O inverno acena com o início da temporada de ondas, impulsionado pelas frentes frias que se originaram no Sul, onde ocorrem grandes ondulações. Estas, geradas por baixos sistemas de pressão ao longo da costa, propiciam o ambiente de ondas grandes, com alta qualidade e períodos longos, tornando o inverno uma época aguardada pelos surfistas. Entre as praias mais populares nesse sentido, destacam-se Camburi, Maresias, Baleia e Guaecá além, claro, de Juquehy.

Um dos paraísos do surf paulista é a praia de Juquehy, a 154 km da capital. Este local é um convite à prática do esporte, com sua areia macia e branca, além de ondas que desafiam os surfistas mais intrépidos. A praia se destaca também pela sua água cristalina e pelos trechos preservados da exuberante Mata Atlântica. Nesse ambiente idílico, encontre-se o Hiu Hotel Juquehy, inaugurado em setembro de 2021, uma fusão perfeita entre comodidade contemporânea e a emoção das ondas.

Exclusivamente projetado para casais adultos, o Hiu Hotel apresenta uma infraestrutura ímpar para um descanso merecido após um dia de ondas empolgantes. Com apenas 17 suítes, o hotel oferece uma experiência exclusiva e personalizada, proporcionando momentos inesquecíveis ao lado da pessoa amada. Os exemplos de acomodação são a Suíte Hiu, com 70 m², cama queen-size e varanda privativa, e a Suíte Royal, um espaço ainda mais amplo de 74 m2, equipado com ante sala, escritório e amplos armários.

Os aventureiros apaixonados por esportes radicais também encontrarão no Hiu Hotel a oportunidade para a prática de rapel, sempre com o suporte de equipamentos e guias capacitados. Para aqueles que buscam uma atividade mais tranquila, passeios de lancha pelas praias locais estão disponíveis. A rota abrange a pitoresca praia das Pitangueiras, a animada praia do Curral em Ilhabela e até um tour de três horas pelas ilhas próximas.

