A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma moção de apoio na secretaria da Câmara Municipal de Americana direcionada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo fim do confisco de aposentados e pensionistas e pedindo agilidade na decisão final sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.254/2024, que trata sobre o tema.

No documento, a parlamentar destaca que o recebimento da aposentadoria é a principal fonte de renda de boa parte dos aposentados.

Fala Juliana

“Essa moção é, antes de tudo, um gesto de justiça e de respeito a quem dedicou a vida ao serviço público. Estamos falando de aposentados e pensionistas que já contribuíram durante toda a sua trajetória profissional e que hoje dependem exclusivamente desses rendimentos para sobreviver com dignidade”, comenta Juliana.

A moção será discutida e votada pelos vereadores na sessão ordinária de terça-feira (03). Se aprovada, será encaminhada ao Supremo Tribunal Federal.

Gutão cobra reforma da quadra esportiva do Jardim Mário Covas III

O vereador Gutão do Lanche (Agir) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a manutenção, reforma e zeladoria de quadra esportiva localizada no Jardim Mário Covas III.

No documento, o parlamentar explica que a falta de manutenção do espaço compromete a segurança da população, tornando indispensável a realização periódica dos serviços de reparo.

“A reforma e a manutenção da quadra são fundamentais para garantir segurança, lazer e qualidade de vida aos moradores que utilizam o espaço diariamente. Cuidar desses locais é investir em saúde, convivência e bem-estar da população. Continuarei fazendo as cobranças necessárias para que esse espaço esteja e se mantenha em condições adequadas de uso”, aponta Gutão.

O autor pergunta qual secretaria é responsável pela realização dos serviços de manutenção da quadra e se o espaço possui contrapartida, termo de cooperação, adoção ou parceria com alguma empresa privada, associação ou instituição assistencial.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (27) e será encaminhado à prefeitura para resposta.

