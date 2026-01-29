Em comemoração aos 65 anos da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), que serão completados neste sábado, dia 31, o sorteio de um veículo zero quilômetro acontece hoje, a partir das 17h30, na sede da entidade.

Acia sorteia TV também

Além do veículo haverá ainda a distribuição de um celular Samsung, uma smart TV 4 K de 43 polegadas e mais cinco vale compras no valor de R$ 500 cada um. Já os vendedores que atenderam os clientes contemplados irão receber cada um o prêmio de R$ 250.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Esse é o terceiro veículo que será entregue em mais um “Espetáculo de Prêmios” da ACIA. Desde maio de 2025, a entidade vem distribuindo mais de R$ 200 mil em prêmios e além do carro já foram entregues duas motos zero quilômetros nos sorteios do Dia das Mães, em maio, e no Dia dos Pais, em agosto, além de diversos prêmios.



Silvia Rovina Adami foi a ganhadora da moto em agosto. Ela reside em Americana e fez a compra no M. Box Supermercados A vendedora Fabiana, que atendeu a cliente, recebeu um vale compra de R$ 250. Já em maio, Natália Vitório Alves Martins, também residente em Americana, foi a ganhadora da moto Elite de 125 cilindradas. Ela preencheu o cupom na empresa Tubogeo comércio de materiais para poços artesianos. A vendedora Cláudia ficou com o vale de R$ 250.



A cada R$ 50 em compras nos estabelecimentos identificados com os cartazes da promoção, os consumidores têm direito a um cupom. Todos os cupons são acumulativos e valem para os sorteios que sempre acontecem na última quinta-feira de cada mês. Somente em dezembro a ACIA não realizou o evento devido à comemoração do aniversário da entidade.

Desta forma, o sorteio do carro acontece esta tarde e terá transmissão ao vivo pelo Instagram. Essa promoção prossegue até abril do próximo ano.

Leia + sobre economia, emprego e mercado