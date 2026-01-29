Bloco das Bárbaras espera 30 mil pessoas no Carnaval de SBO 2026

Considerado o maior bloco carnavalesco de Santa Bárbara d’Oeste, o Bloco das Bárbaras deve reunir cerca de 30 mil pessoas na edição 2026 do Carnaval de SBO. Com o lema “Carnaval sem Assédio. Não é Não e com respeito à Diversidade”, o bloco desfila na segunda-feira, 16 de fevereiro, reafirmando seu compromisso com um carnaval de rua seguro, inclusivo e democrático. A concentração acontece a partir das 15 horas, na Praça Dona Carolina, com saída prevista para as 19 horas.

O cortejo sai da Praça Dona Carolina e segue pela Avenida Monte Castelo, passando pelas ruas João Lino e Santa Bárbara, até a Praça Central, local de encerramento do desfile. O Bloco das Bárbaras integra a programação oficial do Carnaval de SBO 2026, realizado de 14 a 17 de fevereiro, ao lado do Bloco do Traquitana, Apareceu a Margarida, BloCão – Animais têm voz, Bloco do Roque, Bloco da Cana Valesca, O Bloquinho Animadinho, Bloco Carnavalesco Boralá, Bloco Amigos da Lilica e Bloco das Piranhas da Vox 90 – rádio media partner da edição.

Toda a programação é gratuita e promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com os blocos carnavalescos, fortalecendo manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas, gratuitas, sem fins lucrativos, não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo.

Protagonismo feminino que transformou a rua

Criado em 2016, o Bloco das Bárbaras surgiu com a proposta de reativar o carnaval de rua no Município, que naquele período encontrava-se enfraquecido. Desde então, o projeto cresceu de forma consistente, tornando-se referência regional e símbolo do protagonismo feminino no carnaval.

A partir de 2020, o bloco passou por uma reestruturação que marcou uma nova fase do projeto. O antigo formato, com desfile a pé e percussão, deu lugar à Banda das Bárbaras e ao trio elétrico, ampliando a estrutura do evento, garantindo mais segurança ao público e elevando a qualidade artística da apresentação.

Formada por oito integrantes — vocal, baixo, guitarra, percussão, bateria, teclado, trompete e trombone — a Banda das Bárbaras apresenta um repertório plural, que reúne axé dos anos 90, frevo, carimbó, samba-enredo e sucessos contemporâneos, dialogando com diferentes gerações e perfis de público.

Desde sua criação, o bloco é organizado e conduzido por mulheres. Esse protagonismo resultou na fundação da Associação do Bloco das Bárbaras, coordenada por Vivian Ignácio, com atuação de Fátima Franco, Isabella Venitelli, Paola Schwartz, Thais Fernandes e demais integrantes. A associação atua no fortalecimento do carnaval de rua, no desenvolvimento de ações culturais e na ampliação do acesso da população à cultura popular.

A trajetória do Bloco das Bárbaras inclui o reconhecimento por meio de políticas públicas de fomento à cultura, como a Lei Paulo Gustavo (LPG), além do registro audiovisual no documentário “Carnaval das Bárbaras: A Rua é Nossa”, que preserva a memória e o legado do movimento na cidade.

A programação completa e demais informações podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial do bloco: @blocomargarida. Sobre o Carnaval de SBO 2026, mais informações podem ser obtidas com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Confira as datas, horários e trajetos da programação dos blocos do Carnaval de SBO 2026:

Bloco do Traquitana Dia 14 de fevereiro, sábado Concentração às 15h – saída às 19h30 Local: ETA 1 – Avenida Monte Castelo Trajeto: saindo da caixa d´água, descendo a Avenida Monte Castelo, pela Rua João Lino, virando à esquerda na Rua Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco Boralá

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 15h – saída às 19h30

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino virando à esquerda na Rua Santa Bárbara até chegar à Praça Central.

Bloco Cana Valesca

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 16h – saída às 20h

Local: Rua 13 de Maio/ Barbarense

Trajeto: Rua Treze de Maio (subindo), virando à direita na Alameda dos Seresteiros, Avenida Monte Castelo, junta-se ao Bloco do Traquitana e segue via Rua João Lino, à esquerda na Rua Santa Bárbara até chegar à Praça Central.

Bloco do Roque

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 15h – saída às 20h

Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração

Trajeto: saindo da Rua João Lino em direção a Rua XV de Novembro, virando na Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

O Bloquinho Animadinho

Dia 15 de fevereiro, domingo

Concentração às 15h – saída às 18h

Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração

Trajeto: saindo da Rua João Lino em direção a Rua XV de Novembro, virando na Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

BloCão – Animais têm voz

Dia 15 de fevereiro, domingo

Concentração às 16h – saída às 18h

Local: Escola Estadual “Profº Inocêncio Maia”

Trajeto: saindo da Escola – Rua João Lino, pela Rua Santa Bárbara até a Praça Central.

Bloco Apareceu a Margarida

Dia 15 de fevereiro, domingo

Concentração às 15h – saída às 19h

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco das Bárbaras

Dia 16 de fevereiro, segunda-feira

Concentração às 15h – saída às 19h

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco das Piranhas

Dia 17 de fevereiro, terça-feira

Concentração às 15h – saída às 19h

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco Amigos da Lilica

Dia 17 de fevereiro, terça-feira

Concentração às 16h – saída às 17h

Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração

Trajeto: Ruas João Lino e XV de Novembro, seguindo pela Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

