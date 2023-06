Juliette e a crise da barriga flácida

Dona de uma silhueta curvilínea, Juliette virou alvo de ataques por expor barriga flácida. Segundo a campeã do “BBB 21”, ela recebeu mensagens de internautas perguntando o que havia acontecido com seu shape.

“Eu vou dizer uma coisa a vocês: a forma como os corpos são tratados na internet é uma coisa doentia. Eu fiz uns Stories, estava com a barriga encostada na pia. Eu tenho flacidez na pele porque eu já fui mais gordinha durante a adolescência. Inclusive, eu trato isso, mas é uma coisa super de boa, não é um problema, não. Como eu estava com a barriga na pia, pressionou e acumulou pele”, explicou.

Juliette lamentou que as pessoas continuem doentes por questões estéticas e mencionou os nomes de outras famosas que costumam ser vítimas de ofensas ao exibirem seus corpos.

“Recebi um monte de direct perguntando: ‘O que está acontecendo com sua barriga?’. Veja, eu tenho o estereótipo padrão, imagina uma pessoa que não tem. Um dia desses estavam falando da barriga da Bianca [Andrade], falam das pessoas que não estão no peso ideal. Hoje falaram que a Pocah está muito magra, ela é maravilhosa. Falam de Virginia [Fonseca] porque ela tem um bebê de colo e está sarada. Falam do peso de todo mundo”, desabafou a advogada.