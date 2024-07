Junho foi o mês mais seco do ano

O mais recente boletim hidrológico, elaborado mensalmente pela equipe técnica do Consórcio PCJ, atenta que o mês de junho foi o mais seco do ano, sem quase nenhuma chuva registrada. As Bacias PCJ apresentaram em média apenas 1mm de chuva, quando o esperado para o período é de 45mm, o que significa uma queda de 98% no volume das precipitações para o período.

O boletim, que traz dados sobre o comportamento climático e seus impactos à disponibilidade hídrica, evidencia também chuvas ainda mais escassas na região do Sistema Cantareira, ocasionando queda no volume de água reservada nas barragens, que encerrou o mês operando em 66,4% de reservação, índice bem menor se comparado ao mesmo período no ano anterior, quando os reservatórios operavam em 83,3%.

O documento atenta ainda que a expectativa para o mês de julho é de chuvas de 10 a 50mm abaixo da média histórica. Quando se projeta o trimestre julho, agosto e setembro, as previsões são ainda piores com tendência de chuvas variando de 50 a 100mm abaixo do esperado.

Diante deste cenário, o Consórcio PCJ segue com sua recomendação para municípios e empresas invistam em ações preventivas e de contingenciamento para a Estiagem, que tende a se intensificar nos próximos meses, com o La Niña ficando cada vez mais forte.

