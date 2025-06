Junho chegou, e com ele, as festas típicas, o friozinho e a vontade de preparar receitas acolhedoras

O leite, um ingrediente presente em muitas das receitas juninas, pode ser o grande aliado para trazer sabor e nutrição ao cardápio, em receitas saudáveis, rápidas e práticas.

“O leite é uma fonte importante de cálcio, proteínas e outros nutrientes essenciais, que pode estar presente em preparações doces e salgadas, ajudando a compor refeições equilibradas de forma simples e gostosa”, explica Gisele Pavin, head de Nutrição, Saúde e Bem-Estar da Nestlé Brasil.

Da canjica ao mingau, passando pelo curau e até versões mais leves de bolo de milho, é possível adaptar os pratos tradicionais com ingredientes que agregam valor nutricional. Com criatividade, dá para manter o clima festivo e ainda manter a boa alimentação da família.

Veja algumas opções de receitas abaixo.

Aproveite!

Mingau de Aveia com Banana

Ingredientes

150 ml de bebida vegetal de aveia

2 colheres (sopa) de NESTLÉ® Aveia Flocos Finos

1 colher (sopa) de amido de milho

1 colher (chá) de mel

meia banana amassada

meia banana em rodelas

1 colher (sopa) de amêndoas

Modo de Preparo

1.Em uma panela em fogo baixo, coloque a bebida de aveia, o NESTLÉ Farelo de Aveia, o amido de milho e o mel, misture bem e deixe cozinhar por cerca de 5 minutos ou até engrossar.

2.Acrescente a banana amassada e desligue o fogo.

3.Coloque o mingau em um bowl, acrescente a banana em rodelas e as amêndoas. Sirva.

Molho Branco Sem Glúten

Ingredientes

2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de amido de milho

500 ml de Leite Líquido MOLICO® Total Cálcio

1 colher (chá) de sal

1 pitada de noz-moscada

1 pitada de pimenta-do-reino

Modo de Preparo

1.Em uma panela funda, aqueça a manteiga em fogo baixo.

2.Quando começar a derreter, junte o amido de milho e deixe dourar, mexendo sempre.

3.Quando adquirir a consistência de massa, coloque o Leite MOLICO aos poucos, misturando vigorosamente.

4.Adicione o sal, a noz-moscada e a pimenta-do-reino e misture bem. Sirva com a massa de sua preferência.

Smoothie Bowl

Ingredientes

1 pote de Iogurte NESTLÉ® Natural Integral

1 banana-nanica congelada

1 colher (chá) de mel

1 ameixa com casca em fatias

4 damascos cortados ao meio

2 rodelas de abacaxi desidratado picadas

1 e meia colher (sopa) de cereja desidratada

2 colheres (sopa) de amêndoa torrada inteiras

2 colheres (sopa) de castanha-de-caju

Modo de Preparo

1.Em um liquidificador, bata o Iogurte NESTLÉ Natural Integral, a banana e o mel até ficar homogêneo.

2.Transfira para um bowl e cubra com as frutas e as castanhas.

