Juninho Dias pede mais linhas de ônibus no bairro Monte Verde

O vereador Juninho Dias protocolou um requerimento solicitando informações detalhadas sobre as linhas de transporte coletivo que atendem o bairro Monte Verde, em Americana. A iniciativa atende a pedidos de moradores que procuraram o gabinete relatando dificuldades relacionadas à frequência, horários e cobertura do serviço.

No documento, o parlamentar solicita dados sobre as linhas em operação, itinerários, intervalos entre os ônibus em dias úteis, finais de semana e feriados, além da existência de estudos técnicos sobre a demanda de passageiros na região. Também questiona se há previsão de ampliação ou ajustes no atendimento ao bairro.

Serviço essencial

Segundo Juninho Dias, o transporte público é um serviço essencial e precisa funcionar de forma eficiente, garantindo o direito de ir e vir da população. “Recebemos diversas reclamações de moradores do Monte Verde, e nosso papel é cobrar informações, acompanhar e buscar soluções junto ao Poder Executivo”, destacou.

